Multinationales et Ctd : On collabore pour le développement

Le directeur général de Camvert, a remis récemment, un important don de matériel de construction du lycée moderne de Campo.

Suite au sinistre vécu par cet établissement le mois dernier. L’orage ayant emporté les toitures du bâtiment abritant la bibliothèque, la salle des professeurs, la salle des actes, des salles de classes, toilettes, etc. Tenant compte de l’engagement sociétal pris avec les riverains du projet, Mahmoud Mourtada, le directeur de la société Camvert a choisi l’éducation pour venir en aide aux Collectivités territoriales décentralisées. La signature des cahiers de charges a ainsi scellé une saine collaboration pour développement durable de la localité. Cette année, l’équipe s’est rendue dans les arrondissements de Niété et Campo pour soutenir l’éducation par la remise du matériel didactique aux établissements scolaires primaires et secondaires. Camvert est un projet de plantation et de transformation du palmier à huile implanté l’an dernier à Campo. Le don remis était composé des tôles, du bois, du ciment, et autres, afin que la restauration des dits bâtiments soit entière.

SM Robert Olivier Ipoua, maire de la commune de Campo, au nom des populations, s’est dit content de recevoir le précieux cadeau du donateur. Car ces bâtiments servent non seulement pour les cours et en plus du centre des examens officiels.

Le Projet Camvert s’aligne dans la vision du chef de l’État Son Excellence Paul Biya, qui veut que la jeunesse soit au centre des préoccupations des Collectivités territoriales décentralisées. Dans cette franche collaboration, le promoteur qu’est le PCA Aboubakar Al Fatih, a consenti d’accompagner la commune de Campo dans la mise en œuvre du Plan de développement communal dans les secteurs de l’éducation.

Maurice YOM