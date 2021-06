Conseil régional du Sud : Un budget pour la fonctionnalité

Il a été voté récemment à 3 milliards FCFA. C’était au cours d’une session ordinaire du conseil budgétaire, présidé par Emmanuel Mve Elemva, président dudit conseil.

Salle de l’unité de l’hôtel Bengo d’Ebolowa. Un lieu qui symbolise la grandeur, à l’image de l’évènement abrité du 9 au 11 juin 2021, la première session ordinaire du Conseil régional du Sud. La cérémonie de clôture était présidée par Emmanuel Mve Elemva, président du Conseil régional, en présence de Félix Nguélé Nguélé, gouverneur de la région du sud.

Le budget a été adopté à 3 milliards de FCFA. Ce budget, selon Emmanuel Mve Elemva sera consacré en grande partie à la mise en fonctionnalité de cette collectivité territoriale décentralisée. Il est réparti ainsi qu’il suit : 1.8 milliards pour l’investissement, soit 60% de la masse budgétaire et 1.2 milliards, soit 40% pour le fonctionnement. En 72 heures, les conseillers régionaux ont abordé les préoccupations majeures sur les plans économique, infrastructurel, sanitaire, éducatif et agricole. Reste à confectionner le programme régional de développement dans les six prochains mois. Ce plan constitue la vision de l’institution pour les trois prochaines années. Dans son allocution, le gouverneur Félix Nguélé Nguélé a exhorté ces maillons de la décentralisation à travailler pour une bonne exécution des tâches qui leur incombent.

Les travaux ont été ponctués par l’installation du secrétaire général du Conseil régional, Henri Joël Bothe Bebeya, du receveur régional Didier Akono Ze et de la présidente de la commission interne de passation des marchés auprès de la région du Sud, Jeanne Claudine Avezo’o. A ces trois promus, le président du Conseil régional, a recommandé, franche collaboration, justice et impartialité, respect strict de la réglementation en vigueur et discrétion professionnelle, entre autres.

Oben DESCHAUX