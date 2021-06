Préparatifs de la Can 2021 : Sur la bonne voie

Les visites des chantiers et des sites de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 se multiplient. Les membres du Comité d’organisation de la prestigieuse compétition veulent s’assurer que les préparatifs se déroulent selon les recommandations de la Caf.

Le Cameroun accueillera du 9 janvier au 6 février 2022 la 33ème Coupe d’Afrique des Nations de football, baptisée Can Total Énergies 2021. Pour cette compétition qui regroupera pour la première fois 24 pays, le cahier de charges de la Confédération africaine de football (Caf) prescrit six stades de compétition d’au moins 20.000 places et dix terrains d’entraînement. Six mois avant la tenue de la prestigieuse compétition, le Cameroun est sur le point de remplir ce cahier de charges.

A ce jour, notre pays compte au moins sept stades de compétition aux normes internationales et 27 terrains d’entraînement qui ont des allures des stades de compétition. Au sujet des stades, on peut citer : le stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé d’une capacité de 37.000 places, le complexe sportif de Japoma à Douala (50.000 places), le stade omnisports de Limbé (20.000 places), le stade Roumde Adja de Garoua (20.000 places), celui de Kouekong à Bafoussam (20.000 places) et le complexe sportif d’Olembe (60.000 places). Cinq de ces sept stades ont récemment été homologués par la Fédération internationale de football association (Fifa), l’instance dirigeante du football mondial pour accueillir les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Il s’agit des deux stades de Douala, du stade Roumde Adja, du stade omnisports de Limbé et du stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.

Lors d’une récente visite d’inspection au complexe sportif d’Olembe, Narcisse Mouelle Kombi, ministre des Sports et de l’Education physique, par ailleurs président du comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 a fait part de sa satisfaction par rapport à cette décision de la Fifa. «A ce stade, il est important d’indiquer que cinq stades ont été homologués par la Fifa pour la tenue des matches de qualification de Qatar 2022 parmi lesquels quatre ont été utilisés lors du Chan 2020, contribuant ainsi au succès de cette compétition continentale à 16 équipes ; ce qui correspond au format de l’ancienne Can. Le Cameroun a été copté comme premier pays à expérimenter une Can à 24 et nous sommes prêts pour relever ce défi» avait-il déclaré.

Hormis les infrastructures sportives, il y a le volet de l’hébergement, surtout dans la ville de Garoua. Quelques mauvaises langues ont laissé entendre que l’offre d’accueil n’est pas suffisante dans cette ville. Mais Narcisse Mouelle Kombi se veut rassurant : «à Garoua, pour améliorer la capacité des structures hôtelières répondant aux critères de la Caf, un certain nombre d’établissements hôteliers ont été retenus (…) L’hôtel La Benoué est actuellement en cours de réhabilitation et d’extension et aura une capacité de 108 chambres au terme de cette réhabilitation». En multipliant les visites d’inspection des chantiers et des sites de la prochaine Can, les autorités sportives nationales, appuyées par les émissaires de la Caf, veillent au grain pour que le Cameroun soit prêt le jour dit.

St Joseph MENYENE