L’Action 1326

Festi Foot Y’Ongola

Yaoundé au rythme de l’événement

La première édition a été lancée samedi dernier par le maire de la ville aux sept collines.

TRIBUTES

NW ELITE SAY ACHIDI ACHU WAS POLITICAL SAGE

Members of the Cameroon People’s Democratic Movement (CPDM) party and other elite of the North West region paid tributes to former Prime Minister, Member of the Central Committee Simon Achidi Achu, on Saturday June 26, 2021 at his residence in Yaounde.

Campo

Les populations acclament Camvert pour la route

Elles peuvent désormais rallier Kribi et écouler leur production agricole, grâce à cette entreprise industrielle de plantation et de transformation des palmiers à huile qui améliore chaque jour leurs conditions de vie.

Centenary of Chinese Communist Party

CPDM to Partake in Celebrations

Jean Nkuété, SG of the Central Committee alongside other CPDM comrades have been invited to attend a visio-conference marking the CCP’s 100th anniversary at the Chinese embassy.

Parlement des enfants

Non aux violences !

C’est le plaidoyer fait par les parlementaires juniors au cours de la 22ème session qui s’est tenue le 26 juin 2021, autour du thème « Lutte contre les violences juvéniles : les enfants se mobilisent ».