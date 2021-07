Obsèques de Simon Achidi Achu : Les condoléances du Rdpc

Le secrétaire général du Comité central, le vice-Premier ministre Jean Nkuété a rendu une visite de réconfort à la famille de l’illustre disparu, le 24 juin dernier.

Au moment où nous mettons sous presse, la dépouille de l’ancien Premier ministre, membre du Comité central et véritable poids lourd du Rdpc dans la région du Nord-ouest se trouve à Santa, sa ville natale, située à une vingtaine de kilomètres de Bamenda, où il recevra l’hommage mérité de la grande famille du Rdpc, et sera inhumé dans la matinée de samedi 3 juillet 2021. Entré au Cameroun lundi 28 juin dernier par l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen, la dépouille de « Pa’a » comme on l’appelait affectueusement, a passé une nuit de veillée de prières en sa résidence du lac municipal. Ensuite, la dépouille a transité par le Palais des sports de Yaoundé et le Palais des congrès, siège (provisoire) du Sénat, où l’ancien député et sénateur a reçu les honneurs du Parlement. Le séjour « yaoundéen » de l’homme d’Etat s’est achevé par un culte à l’Eglise presbytérienne du Cameroun à Bastos.

Mais avant cela, le secrétaire général du Comité central, le vice-Premier ministre Jean Nkuété, avait rendu une visite de condoléances à la famille de l’illustre disparu en sa résidence du lac municipal de Yaoundé. Jean Nkuété était accompagné d’une forte délégation comprenant notamment le coordonnateur de l’académie du Rdpc, Elvis Ngolle Ngolle, Jean-Fabien Monkam Nitcheu, conseiller auprès du Secrétariat général du Comité central, Njiemoun Mama, secrétaire adjoint aux Organisations spécialisées et Claude Tono Ebode, chef de l’unité du protocole. Aux côtés du chef de famille en cette fin de matinée, se trouvaient une dizaine de membres de la famille du défunt. Jude Achu dit sa profonde émotion ainsi que sa gratitude au secrétaire général d’avoir sacrifié son précieux temps pour venir les réconforter. « Cela va de soi, Simon Achidi Achu était une icône pour le Rdpc », rétorque le secrétaire général, dans un anglais limpide. Jean Nkuété poursuit en relatant les circonstances dans lesquelles il a connu le défunt et avec qui il a « cheminé pendant longtemps et mené des rudes combats politiques, que ce soit à Santa, son fief politique, dans le département de la Mezam ou dans le Nord-ouest en général ».

Les prises de parole des autres membres de la délégation du secrétaire général ne feront que conforter tout le bien que le Rdpc pense de l’inventeur de la maxime « Politic na ndjangui » ; littéralement : « la politique c’est la tontine ». Des qualités réitérées lors de la soirée d’hommages rendue par l’élite Rdpc du Nord-ouest le 26 juin dernier, et que la délégation représentant le Rdpc à ces obsèques se fera sans doute le devoir de rappeler à l’assistance le 3 juillet prochain à Santa. Afin que nul n’en ignore.

Serge Williams FOTSO