VAL’BOX : Pionnier en Afrique subsaharienne

Ce procédé de gestion, de traitement et de valorisation des ordures installé dans la commune de Dschang est le tout premier dans cette partie du continent.

Totalement autonome en énergie car alimentée grâce à ses panneaux photovoltaïques, la ligne de tri de déchets ménagers modulaire de Siteu dans la commune de Dschang, est une première en Afrique noire. Fruit d’un partenariat entre l’entreprise française Ar-Val et cette collectivité engagée depuis une décennie dans la valorisation par compostage de ses déchets et désormais dirigée par Jacquis Kemleu Tchabgou, cette solution de tri des déchets économiques permettra au pays tout entier de produire en quantité et surtout en qualité.

Val’Box présente en effet de nombreux avantages et est une chance pour la commune de Dschang, et même d’autres collectivités du pays soucieuses de se lancer dans l’agriculture bio, nettement plus respectueuse de l’environnement et la gestion de ses déchets. On sait par exemple que le compost nécessaire pour les stades d’Olembe et de Japoma est entièrement issu de ce site, qui permettra de renforcer la production du compost, générera de nombreux emplois et contribuera à l’assainissement de l’environnement et la lutte contre l’insalubrité.

Concrètement, Val’Box qui a une capacité de traitement de 30 000 tonnes de déchets par an, est équipé d’une ligne de tri semi automatisée, permettant d’extraire la part recyclable des déchets des ménages triés en amont ou non, et surtout de préparer la fraction organique pour sa valorisation par compostage ; soit 80% des déchets dans la commune de Dschang. Ceci a également pour avantage d’éviter la mise en décharge qui elle-même est dangereuse pour l’environnement, pour l’hygiène et la santé des populations.

La Commune de Dschang qui grâce au dynamisme et à l’entregent de son édile, démontre que l’amélioration des conditions de vie des populations est possible en un an, vient une fois de plus par cette initiative, prouver que le développement local peut et doit se coupler à l’épanouissement socioéconomique de ses populations, qui n’aspirent par ailleurs qu’à vivre dans un environnement sain et pourvus de toutes les infrastructures de base. Vivement que la commune de Dschang fasse des émules, afin que les objectifs du processus de décentralisation soient atteints dans tout le pays, tel que souhaité par le chef de l’Etat, Paul Biya.

C.M.