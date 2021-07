Conseil Régional du Nord : Le nouveau président installé

Oumarou Ousmanou, a prêté serment à la Cour d’appel du Nord le 15 juillet et a été installé dans ses fonctions par le gouverneur de la région, Jean Abaté Edi’i le lendemain.

Après la première session ordinaire consacrée à l’élection de M. Oumarou Ousmanou à la tête du Conseil régional du Nord, le nouveau président s’est livré, un mois après, au rituel de la prestation de serment devant les autorités judiciaires et administratives, les conseillers régionaux et les populations de la région. « Prêter serment c’est mettre son âme en péril. Ce serment vous lie à Dieu et aux les hommes. C’est une loi inviolable pour une gestion responsable et transparente du Conseil régional. Vous êtes désormais artisan de la diplomatie régionale, astreint aux obligations de servir, soyez esclave de la responsabilité et esclave de votre serment et de la probité ». Tels sont les propos du président du tribunal, Ibrahima Halidou qui a reçu officiellement le serment du président du Conseil régional.

La cérémonie de son installation par le Gouverneur de la région a suivi dès le lendemain à l’esplanade du siège du Conseil régional situé à côté de l’hôtel des postes et télécommunications de Garoua. Les populations et les groupes de danses traditionnelle sont venus massivement des quatre départements de la région, à savoir la Bénoué, le Faro, le Mayo Louti et le Mayo Rey. Une représentativité significative interpellant le fils de l’arrondissement de Mayo Ourna, frontalier au Nigéria dans le département de la Bénoué, à prendre en compte les intérêts de toutes les ethnies, les religions, les classes sociales et toutes les diversités culturelles dans son ensemble. Des poignées des mains, des bouquets des fleurs, des cris de joie et félicitations ont fusé de partout pour booster haut le moral de M. Oumarou Ousmanou, 2eme président du Conseil régional du Nord, après la mort du tout premier président Alim Boukar, pour qui une minute de silence a été observée. Oumarou est marié et père de cinq enfants. Le Gouverneur lui a recommandé de repartir sur de nouvelles bases et de faire la bonne lecture des lois et des textes régissant le code de la décentralisation pour mener à bien son travail. « Un leader ne doit jamais être heureux seul. Vous devez être un véritable père de famille dans vos nouvelles fonctions. Le chemin de la gloire où vous êtes actuellement n’est jamais parsemé de fleurs. Acceptez que les épines vous piquent. Le conseil régional doit être le laboratoire d’impulsion du développement dans une région. Ceci requiert une synergie d’actions pour faire reculer la pauvreté dans la paix, la cohésion sociale et la promotion du vivre ensemble ». Tels sont les conseils du gouverneur avant de prononcer la phrase qui lui donne le plein droit d’exercer en qualité de Président : « Je vous déclare désormais installé dans vos focntions. »

Les militants et militantes du Rdpc dont est issu le nouveau président on observe une mobilisation monstrueuse pour venir encourager leur camarade. Venus en tenue du parti et avec des banderoles et plaques spécialement confectionnées pour la circonstance, les camarades ont démontré aux yeux de tous que le Rdpc prône la solidarité en son sein. Des délégations sont parties des quatre départements, malgré les obstacles liés à l’éloignement, à certaines routes impraticables en saison des pluies, etc.

Pierre ABOU