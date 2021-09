Elecam : Plus de 10.000 nouveaux inscrits dans le Sud

En concluant un séjour qui leur a permis d’opérer une évaluation du processus de révision des listes électorales, les membres du Conseil électoral ont exprimé leur satisfecit.

Jules Mana Nschwangele, à la tête d’une mission des membres du conseil électoral a clôturé le 26 août, à Ebolowa, la tournée d’évaluation du processus de révision et d’inscription sur les listes électorales. Une opération qui est arrivée à son terme pour l’année 2021, selon la législation, qui prévoit la fin des opérations le 31 août de chaque année. Au terme de ce périple qui les a conduit dans les quatre départements de la région du Sud, notamment le Dja-et-Lobo, l’Océan, la Vallée-du-Ntem et la Mvila, le membre du conseil électoral et son équipe auxquels s’est adjoint Emmanuel Kwa Dicka, délégué régional d’Elections Cameroon (Elecam), a exprimé son satisfecit quant au bon déroulement et aux résultats atteint par les équipes dans la région.

Et c’est le siège de l’agence départementale de la Mvila, qui a servi de cadre à cette séance de travail aux enjeux majeurs selon Jules Mana Nschwangele. En plus du bilan tiré, l’agenda a prévu aussi l’identification des différents disfonctionnements observés sur le terrain et des recommandations à adresser aux membres des deux collèges électoraux. L’objectif étant pour le membre du conseil électoral, d’améliorer le processus et « de tout donner pour que la Mvila soit un exemple, avec ses 90% de taux de nouvelles inscriptions dans l’ensemble. Il faut donc éviter tous les points d’achoppement avec les autres acteurs du processus dont, les représentants délégués des partis politiques, la société civile entre autres », va-t-il recommander. Il a d’ailleurs recueilli les revendications et les doléances des représentants de certains partis politiques, notamment le Mrc et Pcrn. Qui ont tour à tour souhaité plus d’implication de leurs équipes au processus et plus de disponibilité des équipes d’Elecam au niveau des antennes communales.

Oben Dechaux