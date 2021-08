Organisation des commissions sur le terrain : A chacun son rôle

Les textes qui organisent l’opération sont claires : aucun membre de commission ne doit empiéter sur le travail de l’instance inférieure.

Pour une bonne conduite des opérations de renouvellement des bureaux des organes de base sur le terrain, les commissions doivent s’en tenir aux missions qui sont les leurs, d’une instance à une autre. Il n’est donc pas question qu’un membre d’une instance supérieure use de sa position de quelque manière que ce soit pour influencer une instance inférieure. Les instructions de la hiérarchie doivent être respectées à la lettre.

Au regard de ces précisions du guide pratique, il est plus que clair sur le rôle que chaque instance devrait et doit jouer dans cette opération de renouvellement. Lorsque la commission départementale descend au niveau de la commission électorale de section, elle ne préside pas les activités relatives à l’opération de renouvellement des bureaux des organes de base. Son rôle consiste entre autres, selon la circulaire et la note d’application à « procéder aux remplacements éventuels : indisponibilité, candidature, absence prolongée ». Elle relaie donc et fait appliquer les directives et informations utiles de la hiérarchie. Dans le cas où le président de ladite commission est empêché ou frappé d’incompatibilité, il procède juste à son remplacement et installe le membre promu. Et ce dernier prend les rênes de la commission électorale de section qui lui est confiée. Donc, le travail des commissions sur le terrain se fait de manière hiérarchisée.

Toujours en application des textes de la hiérarchie relatifs à cette opération sur le terrain, et notamment la disposition n°3 de la note d’application du secrétaire général du 22 juillet 2021, qui stipule qu’ « en cas d’indisponibilité d’un membre pour cause d’absence ou d’incompatibilité, le président de la commission compétente procède à son remplacement et rend compte à l’instance hiérarchique supérieure » et selon la disposition n°4 qui précise que « nul ne peut être membre d’une commission électorale de section s’il est candidat à un poste de membre de bureau dans un organe de base de même niveau », c’est le président de la commission concernée qui procède au remplacement d’un membre ou au renforcement de la commission en cas de nécessité. Ceci, en tenant compte des critères de fonctionnalité et de représentativité.

Muriel ZANG