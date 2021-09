CEMAC : Leadership affirmé de Paul Biya

Une grande stature pour le Cameroun et la conférence des chefs d’Etat de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac).

Le bulletin No 68 du Magazine bilingue d’informations «Le Temps des Opportunités», publié par le Cabinet civil de la présidence de la République, présente à la première de couverture, Paul Biya,

président de la République, chef de l’Etat, qui a présidé avec doigté, le Sommet extraordinaire virtuel de la conférence des chefs d’Etat de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac), qui s’est tenu, le 18 août 2021, sur le thème : «Evaluation de la situation macroéconomique de la Cemac en contexte de pandémie du Covid-19 et analyse des mesures de redressement ».

Conformément à sa structuration, notamment 8 rubriques, 11 titres et 92 pages, le magazine fait d’abord une rétrospection sur les huit années écoulées depuis que le Cameroun a recouvré la plénitude de sa souveraineté sur la péninsule de Bakassi, grâce à la maestria du Président Paul Biya. Au fond, il y est fait référence à la signature de l’accord de Greentree du 12 juin 2006, exalté lors du 3ème Congrès ordinaire du Rdpc qui s’est tenu à Yaoundé, les 15 et 16 septembre 2011, à l’effet de traduire « l’unité et la sacralité » de la terre camerounaise, en vue de barrer le chemin aux partisans de la sécession. Ensuite, il traite de la marche, historique et souveraine de la démocratie camerounaise, dans l’éditorial du ministre, directeur du Cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo Ayolo. Dans l’ensemble, force est de constater que la démocratie camerounaise est bien en marche, sous l’impulsion du président de la République, S.E. Paul Biya qui demeure imperturbable, afin de rester rivé sur l’idéal de progrès qu’il s’est fixé pour une démocratie camerounaise, inclusive et pacifique, dans un pays uni, stable et prospère. « Un pari gagnant pour le Cameroun…qui vaudra toujours le respect et la confiance des autres nations du monde ».

Pour ces raisons, la mobilisation, autour du président Paul Biya, des Chefs d’Etat de la Cemac, ainsi que de hauts dirigeants d’institutions financières internationales de premier ordre, à l’instar de la Banque mondiale (Bm), le Fonds monétaire international (Fmi) et la Banque africaine de développement (Bad), traduit la volonté de «reconstruire en mieux» les économies des pays de la Cemac, soumises à un effondrement des équilibres macroéconomiques et à un affaiblissement de leurs réserves de change. D’ailleurs, pour examiner les conditions d’une relance harmonisée des économies de la sous-région, durement frappées par la pandémie de Covid-19, le magazine met dans la rubrique L’actualité, l’accent sur l’accélération du rythme des réformes structurelles et l’amélioration du climat des affaires comme solution préconisée par le président Paul Biya, afin de permettre au secteur privé de soutenir la croissance. Des orientations stratégiques et une analyse conjoncturelle que Paul Biya, leader éclairé, a su défendre fort habilement dans ses discours d’ouverture et de clôture du Sommet extraordinaire virtuel des chefs d’Etat de la Cemac, inscrits intégralement dans le magazine en français et en anglais.

Du reste, il est essentiel de retenir que cette rencontre virtuelle a été riche et fructueuse. Elle s’est achevée par l’adoption de 24 résolutions qu’on peut aisément lire dans le Communiqué final et, que le magazine n’a pas manqué d’enregistrer dans ses annales.

Maxime MAMA