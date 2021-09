ESSE : Les choses se précisent

Les résultats du scrutin pour l’opération au niveau des sous sections, comités de base et cellules, sont connus. On attend sereinement la suite.

L’opération de renouvellement des bureaux des organes de base du Rdpc et de ses organisations spécialisées suit son cours dans la section Rdpc Mefou et Afamba Nord à Esse. Dans cette unité politique, la commission électorale de section a tenu sa deuxième réunion d’évaluation le 1er septembre dernier. Au menu de cette rencontre figurent l’état d’avancement de l’opération sur le terrain et l’actualisation des sommiers politiques et les difficultés rencontrées sur le terrain.

Au niveau des comités de base et des cellules, les candidats ont terminé avec les dépôs des dossiers, d’autant plus que les bureaux sont déjà connus et les procès-verbaux acheminés vers la commission électorale de section. Au niveau des sous sections, les listes de candidatures sont déjà constituées. Les militants, en toute liberté, ont choisi les responsables qui vont conduire les destinées du Rdpc à la tête de leurs organes de base. C’est le cas de la sous-section Rdpc de Fegmimbang dans le groupement Yembarack et bien d’autres, dont les militants sont actuellement au four et au moulin. Sur le terrain, l’épineux problème commun à tous les candidats, c’est le paiement des cautions. Dans la note d’application du secrétaire général du Comité central à ce sujet, il est énoncé que « La liste de candidature est subordonnée au paiement d’une caution non remboursable ». Ainsi, il faudra prévoir 100 000 francs pour le bureau de la section Rdpc, 30 000frs pour l’Ofrdpc et 20 000 pour l’Ojrdpc. Les candidats au poste de responsable des organes de base au niveau des sous sections, des comités de base et des cellules ne sont pas épargnés, ils devront également payer une caution « sous-section Rdpc 15 000, Ofrdpc 10 000 frs et Ojrdpc 5000 frs. Comité de base Rdpc 4000frs Ofrdpc 3000 frs Ojrdpc 2000 frs. 1000 frs pour le bureau de la cellule ». Outre ce détail qui met hors course certains aventuriers, l’opération de renouvellement des bureaux des organes de base suit son cours normal dans la section Rdpc Mefou et Afamba Nord.

Thérèse NGAH