L’Action 1337

Campo

L’opération vacances utiles s’achève

Le premier adjoint Préfectoral de l’océan Emmanuel Longué Kingué a présidé la cérémonie de clôture de ces activités le weekend dernier, en présence de l’ambassadeur Albert Roger Milla.

ELECTIONS DES BUREAUX DE SECTION

AFANLOUM, MAILLOT JAUNE

Elu le 3 septembre dernier, l’exécutif de cet organe de base sera dirigé par Angèle Meyanga, Pascaline Ekouti et Simon Willy Nkaba, respectivement présidents du Rdpc, de l’Ofrdpc et de l’Ojrdpc. Partout ailleurs, la sérénité règne, malgré de légers problèmes somme toute compréhensibles et inérents à tout scrutin, fut-il interne.

Back -to- School in Donga Mantung

How One Elite Eased Resumption

Minister Fuh Calistus Gentry, elite of the division, through his Donga Mantung Scholarship Fund-DOMASF assisted 368 students and pupils drawn from all the five Subdivisions, ahead of school reopening on Monday, September 6, 2021.

Rentrée commerciale

L’allié sûr des parents

Organisée du 23 août au 5 septembre derniers, elle a permis aux géniteurs et autres tuteurs de mieux préparer le retour de leur progéniture à l’école.

Ownership of Cards, Misunderstanding of Texts

Persistent Hitches Midway into Renewal Process

The internal elections of the CPDM has problems, which local electoral committees are tackling to ensure the process advances.