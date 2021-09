Mairie de Douala : La santé des populations en ligne de mire

Roger Mbassa Ndine, maire de la ville et le vice-recteur chargé de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde des entreprises à l’université de Douala, le Pr Guillaume Ekambi Dibongue, ont procédé le 9 septembre dernier au lancement officiel des Journées scientifiques et médicales de la métropole économique prévues pour se tenir du 18 au 23 octobre 2021.

Le caractère solennel de cette cérémonie empreinte de convivialité, avec son inévitable côté protocolaire, n’a rien enlevé à son aspect exceptionnel entre le premier magistrat de la ville de Douala et ses convives triés sur le volet. Il s’agit pour le nouvel exécutif de rapprocher ses administrés des médecins. Son partenariat avec le comité scientifique des universités de Douala et Jean Mounnet de Saint Etienne représente un signal fort à cet effet. Ce pacte de collaboration vécu dans une ambiance assez studieuse, avec pour épicentre la salle Rudolph Tokoto de la Communauté urbaine de Douala, a vu la présence de nombreux universitaires conduits pas le Pr Guillaume Ekambi Dibongue, agissant en lieu et place du recteur Magloire Ondoa, empêché. Tous avaient pour dénominateur commun le fait qu’ils sont des témoins et des acteurs majeurs dans l’implémentation des « Journées scientifiques et médicales de Douala ». Un événement pluridisciplinaire qui va se dérouler en présence de nombreux chefs d’entreprises, les responsables locaux de la santé militaire, des laboratoires et firmes représentées au Cameroun, de nombreux autres structures hospitalières basées à Douala, des écoles et personnels de santé. Ils entendent pleinement accompagner la Cud dans cette nouvelle donne inédite

Dans son propos liminaire, le Dr Roger Mbassa Ndine a préalablement dressé un état des lieux sur les tenants et les aboutissants de cet événement qui pointe à l’horizon et qui est fortement attendu par les « Doualais ». Il s’agit pour le maire de la ville de Douala, a-t-il indiqué, de créer une mutuelle de santé qui pourra permettre aux populations socialement vulnérables d’avoir accès à des soins et médicaments d’urgence, de voler au secours de la jeunesse en proie aux drogues assez délétères pour la santé, de sensibiliser les populations contre les maladies les plus fréquentes au Cameroun. Des actions et bien d’autres que le Dr Roger Mbassa Ndine compte pérenniser, afin d’offrir à la ville de Douala un événement qui véhicule des valeurs d’amour, de joie et de fierté ; Changer de comportement et engager une lutte contre les drogues. Le Pr Guillaume Ekambi Dibongue et les chefs d’entreprises présents iront dans le même sens en promettant de ne ménager aucun effort, afin que ces premières journées scientifiques organisées par la mairie de la ville et l’université Jean Monnet, engrangent des résultants assez probants pour le bien- être des populations. A la fin des échanges entre le Dr Roger Mbassa Ndine, le recteur et les chefs d’entreprises, les uns et les autres ont noté avec satisfaction la volonté affichée par le Dr Roger Mbassa Ndine, de mieux tirer profit de cette initiative en transformant la ville dont il a la charge, en une métropole où il fait bon vivre.