NKOLAFAMBA : La relève assurée

Les membres des bureaux des sections et des sous sections qui vont conduire la barque Rdpc dans cette localité pour les cinq prochaines années, sont déjà connus.

Jean Raoul Nkoudou Bengono, Ngong née Ngo Ndjap Catherine et Yannick Mbarga Missongui ont été respectivement été élus à la tête des sections Rdpc, Ofrdpc et Ojrdpc de la Mefou et Afamba centre, dont le siège est à Nkolafama. La nouvelle a été rendue publique mercredi dernier au cours de la cérémonie de clôture des opérations de renouvellement des bureaux des organes de base du Rdpc dans cette localité. En donnant lecture du procès-verbal de renouvellement des bureaux des organes de base dans la section Mefou et Afamba centre, il ressort qu’après examen des dossiers, seuls les dossiers conformes ont été retenus. Au total, six candidatures ont été enregistrées pour les bureaux de chaque organe de base. Au niveau des sous sections, 32 dossiers sur 33 ont été retenus. Et à la suite des élections, deux requêtes d’irrégularité ont été signalées dans les bureaux de vote de Nkolafama centre et à Nkomassi. Après examen minutieux par la commission, les requêtes ont été jugés irrecevables.

Parfait Etoug Abena, président de la commission électorale de section et son équipe, après 30 jours de concertation avec les candidats, se disent satisfaits du déroulement des opérations dans la section Rdpc Mefou et Afamba centre. Pour eux, « le dialogue a prévalu après 30 jours de concertation ». Les candidats n’étant pas des moindres, ils se sont livrés dans un corps à corps et Jean Raoul Nkoudou Bengono, ancien président de la section Ojrdpc de la localité, a remporté l’élection avec une majorité de suffrages de 5828 voix contre 948 pour Nicolas Ntonga. Pour le nouveau président de la section Rdpc Mefou et Afamba centre, les défis à relever pour conduire le parti dans cette localité sont énormes. Celui-ci compte sur collaboration de son bureau pour atteindre ses objectifs.

Le président de la commission électorale de section, après avoir exhorté les nouveaux élus à se mettre au travail, leur a également souhaité beaucoup de courage pour la suite de leur mission. Car pour lui, « une nouvelle ère s’ouvre à la section Rdpc Mefou et Afamba centre. Nkolafama est menacé par l’avancée de la ville de Yaoundé, ce qui charrie la diversité des partis politiques. Il est question pour vous de consolider les acquis du Rdpc dans votre localité », a-t-il conclu.

Thérèse NGAH