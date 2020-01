L’Action 1247 dans les kiosques ce mercredi 08/01/2020

Budget 2020

Lancement technique ce jour

Des cérémonies qui seront simultanément organisées dans tous les chefs-lieux de régions doivent familiariser les responsables, agents et usagers aux innovations du budget de cette année.

RDPC

Sur tous les fronts en 2020

Soutien total au chef de l’Etat, renforcement du leadership sur le terrain, encadrement, animation permanente de la base et appui à l’action gouvernementale, figurent en bonne place du plan d’action du Parti cette année.

One year in office

Dion Ngute’s vocation as PM

Appointed on 4 January 2019, Chief Dr Joseph Dion Ngute has shown dedication and proven worthy of the office.

Coopération

Le Rdpc aux assises du Pct

Le secrétaire général du Comité central a représenté le Président national du Rdpc, Paul Biya, au 5ème congrès ordinaire du Parti Congolais du Travail, du 27 au 31 décembre 2019, à Brazzaville.

Gunmen in NW/SW

Hard times loading

Paul Biya in his end of year speech promised the wrath of his forces on those who refuse to drop weapons.

Décentralisation

L’Etat accélère le processus

Le président de la République a promulgué, fin décembre dernier, la loi portant code général qui transfère de nombreuses prérogatives et des ressources conséquentes aux régions et aux communes.