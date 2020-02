S.E.M Jean nKuéTé « La Menoua ne peut plus se tromper »

L’allocution du Secrétaire général du Comité central, Président de la Commission Nationale de Campagne, le 5 février 2020.

Nous sommes particulièrement heureux d’être parmi vous dans la Menoua et plus précisément à Nkong-Ni aujourd’hui, et ce n’est pas uniquement parce que nous sommes à la maison. C’est davantage au vu de l’accueil mémorable que vous venez de nous réserver, à nous-mêmes et à toute la délégation qui nous accompagne. Nkong-Ni, cela va sans dire, en marge de sa nature d’un des plus grands bassins de production rurale, reste un des arrondissements accusant une forte densité de population, densité qui en fait un des grands réservoirs de militants du Rdpc du Département et de la Région. Recevez par nos modestes paroles, l’expression de notre gratitude. Elle vous dit, par notre émotion, sa grande appréciation des commodités et des facilités déployées pour rendre utile et agréable notre séjour dans ce Département très important de la Région de l’Ouest. Parce que nous sommes ici à la maison comme je viens de l’indiquer, nous nous devons de tenir, l’histoire de la Menoua nous l’impose, le langage de la vérité. Le Département connait mieux que quiconque le poids de la vérité, l’importance du pacte d’amitié et le sens de l’histoire. Ces principes cardinaux sont au fondement de toute relation amicale et au cœur de notre adhésion au Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais et à la politique de son fondateur le Président Paul Biya, cet illustre ami fidèle de la Menoua. Avec le Président Paul Biya, nous avons vécu toutes les péripéties de l’histoire de notre grand parti le Rdpc, depuis sa création en 1985 à Bamenda, jusqu’à ce jour, en passant par les années dites de braises de la décennie 1990. Aujourd’hui plus qu’hier, nous sommes interpellés au plus haut point par la manière dont nous entretenons notre relation avec le Rdpc et le Président Paul Biya. Pour dire les choses telles qu’elles sont, l’histoire revisitée nous impose un devoir de reconnaissance envers le Renouveau National, envers le Président de la République, Son Excellence Paul Biya, au regard du chemin parcouru, au regard des fruits dont la Menoua a bénéficié jusqu’ici, malgré nos écarts et nos faux pas dans cette longue marche. A cet égard, ce n’est pas à vous que j’apprendrai que dans la région de l’Ouest, la Menoua est regardée avec des yeux très envieux par les autres départements. Qu’il nous soit permis, sous ce rapport, de considérer un fruit du Renouveau dont la Menoua a bénéficié, parce qu’il nous semble le plus emblématique. Celui de la grande et belle Université de Dschang dont je salue le Recteur, le professeur Tsafack Nafosso, digne fils de la Menoua, Président de la commission communale de campagne de Dschang, et dont l’un de mes principaux collaborateurs qui d’ailleurs est avec nous ici le Professeur Paul Célestin Ndembiyembe en est le Président du Conseil d’Administration. Devons-nous encore rappeler que, complétée et renforcée par ses facultés de médecine et de pharmacie, l’Université de Dschang est la seule Université d’Etat implantée en dehors du Chef-lieu de région ? Devons-vous rappeler que, c’est la seule des huit universités d’Etat dont deux fils de la localité ont successivement présidé aux destinées ? De sorte que la Menoua est aujourd’hui comme la perle de l’Ouest. Une terre d’attraction, un haut lieu de science et de formation de la jeunesse. En un mot, le reflet de ce que le Renouveau a donné de meilleur à notre région. Car le meilleur pour un peuple, une nation, c’est d’investir dans la formation et l’éducation de la jeunesse. A l’évidence, le Président Paul Biya porte un regard particulier sur la Menoua et entretient avec elle un lien particulier. Au demeurant, le Rdpc n’a jamais manqué à l’appel lorsque la Menoua traversait les épreuves tout au long du temps. Que l’on se souvienne des heures tristes de l’avènement du multipartisme. Pourtant historiquement, la Menoua n’a jamais failli dans son soutien aux institutions. Rappelons-nous les difficiles épisodes des luttes pour la libération du Cameroun. La Menoua y a pris en double une belle part, toute sa part pour que le Cameroun obtienne l’indépendance et devienne un pays, uni, indivisible et prospère. Nous devons renforcer la tradition et le passé, et consolider davantage notre sens de la fidélité et de la loyauté républicaine. Nous devons éviter fermement de nouer avec le militantisme et l’engagement hésitants, certains de nos enfants vous abreuvant de discours et de messages sur le militantisme du village pour vous encourager à tourner le dos au Renouveau. Votre présence massive, en ces lieux aujourd’hui, montre que vous résistez avec courage et abnégation à ces appels au repli identitaire. Nous devons opposer une fin de non-recevoir à ces appels à la solidarité du village dans un pays pluriel, divers et aux peuples mosaïques. En un mot, nous avons fait le choix de la République. Et nous avons bien fait. La Menoua a payé le prix fort de ses errements et hésitations du passé. La Menoua a payé pour une erreur collective et l’on peut penser que le déplacement du chef-lieu de la province de l’Ouest de Dschang à Bafoussam était un révélateur de l’infidélité à un moment donné de l’histoire. La Menoua a compris, elle ne doit plus se tromper, elle ne se trompera plus. Elle est placée depuis plus d’une décennie sur ma noble trajectoire de l’émancipation rationnelle de sa population. La Menoua est Rdpc et restera Rdpc dans l’intérêt supérieur de ses filles et fils. Quant à l’Homme du Renouveau, Son Excellence Paul Biya, il n’a pas oublié son amour pour la Menoua. Aujourd’hui, Il fait mieux que nous combler. D’ailleurs, le niveau de notre Délégation ici présente en constitue une preuve éloquente. Bref la Menoua porte actuellement le sac du Chef. Vous le voyez, chers frères et sœurs de la Menoua, le Président Paul BIYA aime la Menoua. La Menoua doit le lui rendre. Aujourd’hui, demain et toujours, avec la même constance, le même engagement et la même détermination. La Menoua est limitrophe d’un département de notre pays qui paye le prix fort des vendeurs de rêve : le Département du Lebialem dans la région du SudOuest. Il n’est pas loin d’ici. C’est pour nous l’occasion d’adresser à nouveau nos remerciements et nos encouragements à tous nos frères et sœurs de Fossong-Watcheng, Fondonera et Fongo-Tongo et des autres localités concernées dont l’hospitalité et la générosité ont contribué à soulager les milliers d’hommes, de femmes et d’enfants fuyant la barbarie et les violences aveugles. Le Rdpc, faut-il le rappeler, est le seul parti politique qui s’est toujours tenu auprès des populations du Sud-Ouest et du Nord-Ouest depuis le début de la crise. Ne permettons donc pas que ce qui s’est passé chez le voisin se produise ici car, les mêmes causes provoqueraient les mêmes effets. Le passé nous ayant tourmenté, nous devons éviter les aventures incertaines en barrant la voie aux vendeurs d’illusions. Les mairies de Dshcnag et de Penka-Michel gardent le triste souvenir de la gestion par l’opposition. Ces deux importantes communes de la Menoua ne sauraient fuirent la pluie comme la grenouille, en votant l’opposition, ennemie de l’intérêt général. Chers jeunes résidants dans la Menoua ; Vous entendez tous les jours les échos lugubres des évènements tragiques qui se déroulent dans le département voisin parce que les jeunes ont cédé à la tentation de l’inconnu. Vous avez vu ce qui s’est passé dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest lorsque la jeunesse s’est laissée tromper par des aventuriers mus par des agendas cachés. Demain, ne dites pas que vous ne saviez pas ce que l’aventure peut causer comme tort à une terre. Ne dites pas que nous les aînés, nous ne vous avons pas mis en garde contre les vendeurs d’illusions. Faites donc attention aux serpents qui sifflent sur vos têtes. Faites attention aux sirènes mielleuses qui ne proposent rien de concret. Nous vous mettons en garde contre ceux qui font du bruit sans message ni contenu, contre ceux qui opposent les Camerounais aux Camerounais, les ressortissants de l’Ouest aux autres camerounais. Contre ceux dont le seul programme est l’insulte, la violence, la calomnie, la stigmatisation et le boycott des élections. Contre ceux dont les CV politiques ne sont constitués que de titres universitaires, alors que le poids politique d’un parti se mesure par le nombre de ses représentants au Parlement (Assemblée Nationale et Senat) et des Communes contrôlées. Les professeurs et grands diplômés, ils sont en nombre dans la Menoua et au Rdpc. Ces professeurs et autres grands hommes et femmes de science savent que « science sans conscience n’est que ruine de l’âme ». La politique ne s’accommode pas de l’inconnu et de l’incertitude. Elle n’est certes pas une science exacte, mais elle s’appuie sur des constantes et des projets. Le Rdpc est en soi un projet, celui de la paix, de l’unité, de la démocratie et du progrès. Un progrès conçu surtout pour vous les jeunes, avec vous les jeunes, et prenant en compte la grande diversité de notre pays. * D’une façon générale et m’adressant particulièrement, même en tant que professeur aussi de l’université, aux étudiants des universités installées à l’Ouest dont celle de Dschang, qu’ils doivent faire montre de rationalité d’objectivité, de pragmatisme, et de réalisme en appuyant des forces socio-politique qui cherchent et appuient le développement de nos villes au lieu de s’engager avec les valeurs négatives qui cherchent à tout détruire. Bref, ils doivent aimer les localités où ils sont installés et partant le développement des localités qui entraine les leurs, les attitudes contraires constituant l’irresponsabilité ou la trahison et partant la recherche de la haine et de la violence. Mesdames, Messieurs. Chers camarades, frères et sœurs de la Menoua ; Après les élections du 9 février 2020, notre pays entrera dans une ère nouvelle. Dans ce Cameroun nouveau, quelle place veut occuper la Menoua ? Voulons-nous rester sur le quai, alors que les Collectivités Territoriales Décentralisées seront appelées à impulser le développement ? Voulons-nous volontairement refuser d’entrer dans ce train en marche, pour suivre des vendeurs d’illusions ? Nous ne pouvons pas rater ce tournant important de l’histoire. Nous ne pouvons pas bouder le plaisir d’être de ceux qui engrangeront les fruits de la croissance portée par les Grandes Opportunités. L’élection est également un temps d’assurance pour le futur. C’est le temps de se dire que la fidélité à un prix et une récompense. C’est le temps de réaffirmer ses amitiés, par un vote sans ambigüité et plein de clarté pour le Rdpc et rien d’autre. Travaillons donc davantage avec le Rdpc et le Président Paul Biya pour bénéficier des opportunités qu’offre la décentralisation qui va en s’accélérant. Nous ne pouvons pas engager ce virage sans être en symbiose avec le Président de la République S.E Paul Biya. D’autres l’ont compris et vont avancer. Il nous appartient maintenant de nous maintenir sur la bonne trajectoire et d’avancer. Vous le voyez donc, mes chers camarades, quel que soit le bout par lequel on prend les choses, nous devons voter les listes Rdpc et éviter de disperser nos voix. Faisons gagner mieux que par le passé le Rdpc dans la Menoua pour consolider notre pacte d’amitié avec l’Homme du Renouveau. Faisons gagner le Rdpc dans la Menoua pour continuer d’assurer un avenir prometteur à la jeunesse de notre département. Le bon sens faisant parler la raison, la Menoua ne peut pas se mettre à l’écart. Parce que le Rdpc est porteur de projets pour l’avenir. Parce que le Rdpc est resté constant, toujours prêt de nous, malgré les péripéties de l’histoire et les tentations d’infidélité. Parce que le Rdpc est au cœur des Grandes Opportunités qui sont porteuses de promesses de développement. Tout en les remerciant très sincèrement et les félicitant en même temps pour les efforts déjà accomplis sur le terrain depuis le lancement de la campagne, j’encourage les responsables d’animation du processus à tous les niveaux à Dschang, à Fokoué, à Fongo-Tongo, à Nkong-Ni, à Penka Michel et à Santchou à redoubler d’ardeur et d’engagement pour que les acquis soient préserver et le succès final sans bavure. L’organisation générale mis en place ayant été conçu à cet effet. Le renforcement de l’entente, de la solidarité et de la collaboration entre les différents responsables des structures d’animation à l’horizontale comme au vertical s’impose comme condition essentielle du succès recherché. Le 9 février, j’invite toutes les électrices et tous les électeurs de la Menoua à se rendre massivement aux urnes pour sceller un pacte de confiance renouvelé avec le Rdpc et son prestigieux Chef, Son Excellence Paul Biya, le Président de la paix, le Président de l’unité, le Président de la concorde, le Président de l’émergence du Cameroun. Je ne saurais terminer mon propos sans exprimer toute notre reconnaissance aux autorités administratives et aux maintiens de l’ordre dont le travail quotidien de maintien de la paix et la sécurité rassure les populations et le militant et facilite le déroulement de la campagne. Vive le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais. Vive le Département de la Menoua dans un Cameroun un, indivisible, uni dans sa diversité. Vive le Président Paul Biya, Président de la République, Chef de l’Etat, Président National du Rdpc. Je vous remercie de votre bienveillante et aimable attention.