Lutte Contre Le Covid-19 : La contre-attaque de l’Union africaine

Le forum virtuel y relatif a permis aux pays membres de cette Institution d’échanger leurs points de vue sur les stratégies de limitation de la propagation du virus à corona.

C’ est le ministre Bidoung Mkpatt qui a porté la vision du Cameroun à ce rendez-vous des ministres en charge des Arts, de la culture et du Patrimoine des pays, membres de l’Union africaine. Il a été question de trouver des réponses idoines en vue de minorer la propagation de la pandémie dans ce secteur vital et névralgique des économies du continent et de partager les meilleures pratiques en cours dans différents pays. Dans son exposé, le ministre camerounais des Arts et de la Culture, Bidoung Mkpatt, a présenté le plan de riposte du gouvernement, relevant notamment la stratégie nationale de riposte impulsée par le Président Paul Biya. Il porte globalement sur 23 mesures barrières dont la mise en œuvre est coordonnée par le Premier ministre, chef du gouvernement, à travers le ministère de la Santé publique (Minsanté), d’autres ministères techniques partenaires et les organisations spécialisées concernées, qui travaillent sans relâche à lutter contre la propagation de cette effroyable pandémie. Mais malgré ce plan, les chiffres s’agissant de la contamination et fournis tous les jours par le Centre des opérations spécialisées du Minsanté, sont grandissants. Rendant ainsi « la positivité des tests de contamination une réelle menace. », a-t-il déclaré. Sans oublier que les mesures de confinement édictées par l’Etat ont considérablement affecté les activités des arts et du spectacle « provoquant une baisse drastique des revenus des artistes. Et conscients de la gravité de cette crise, nous avons décidé d’être proactifs en impliquant les 24 pôles artistiques et culturels organisés par discipline à la campagne de sensibilisation contre le Covid-19 ». Non sans rassurer que « la médecine alternative et la pharmacopée africaine ont proposé diverses formules et produits préventifs et curatifs contre la Covid-19, sur la base des savoirs thérapeutiques locaux ». On retiendra également qu’en plus de la pharmacopée traditionnelle, la mode et le design apportent leur touche dans la confection des masques, tout comme les artistes mènent de manière intensive en langues locales, des actions de sensibilisation contre cette pandémie. En termes de propositions, le Minac a évoqué la nécessité de renforcer la coopération intra africaine dans cette lutte par « le soutien aux efforts dans le domaine de la pharmacopée traditionnelle, la mise sur place d’un Fonds d’appui à la gestion et à l’entretien du patrimoine culturel et l’aide d’urgence à l’écosystème culturel des États », a-t-il conclut. Les travaux étaient conduits par Laï Mohamed, 2ème vice-président du 3ème Comité technique spécialisé sur la jeunesse, la culture et le sport (STC-YCS3) de l’UA, par ailleurs ministre nigérian de l’Information et de la Culture. Ils ont connu plusieurs interventions dont celle Dr. John Nkengasong, directeur Afrique de la Stratégie continentale de l’UA, en réponse au Coronavirus. Et d’autres interventions qui ont porté entre autres sur les thèmes : « Les industries culturelles et créatives et le programme de la transformation structurelle en Afrique dans l’ère post-covid-19, et la mise en œuvre de la zone de libre échange continentale africaine », dont celle du Pr. O Oramah, président de la Banque Afrexim, Joyce Nonde Simuko, ministre Zambien du Travail, etc.

