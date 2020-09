L’Action 1286

Vacances sans sida 2020

700.000 jeunes visés par l’opération

La campagne annuelle d’éducation et de sensibilisation des jeunes vacanciers contre cette maladie, lancée le 9 septembre dernier à Yaoundé, se déroule sur l’ensemble du territoire national.

SÉLECTIONS DES CANDIDATS

Le RDPC courtise les femmes et les jeunes

Le Parti s’est fixé pour objectif d’accorder plus de place à ces deux catégories sociologiques, lors des élections régionales du 6 décembre 2020.

Elections régionales

Le parcours du combattant des candidats

Former et déposer son dossier à temps n’est pas une sinécure pour les postulants, partagés entre les formalités administratives et les tractations de terrain.

Crowdfunding

How CPDM Survives

The party has instituted a mandatory deposit of 10,000 CFA francs for CPDM candidates of the 6 December regional elections.

Nomination of CPDM Candidates

Jean Nkuété Chimes Caution Bells

The Secretary General of the Central Committee has asked militants to choose from among them, men, women and youth capable of creating a fundamentally positive dynamic in the advent of regional institutions.