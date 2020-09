SOUTIEN A L’EDUCATION : La cellule de Grigny se prépare

Malgré la crise sanitaire qui sévit toujours, les militants de cet organe de base à France Nord, tiendront leur promesse pour la 5ème édition du projet « Un enfant, un sac, un cahier, un stylo » au Cameroun.

La 5ème édition du projet « Un enfant, un sac, un cahier, un stylo », né du fruit de la coopération entre la famille RDPC du Mfoundi 5 et celle de la cellule de Grigny ne souffrira d’aucune entorse. Car, les préparatifs vont bon train. C’est pourquoi Evariste Tchikaya Lengué, président de ladite cellule et ses camarades, ont tenu récemment une réunion au 6, avenue des Sablons à Grigny pour préciser davantage certaines choses.

Etant donné que le coronavirus fait encore parler de lui, ces valeureux militants soucieux du devenir des enfants du pays ont pensé mettre davantage la main à la pâte pour une année sereine. C’est dire qu’à côté des kits scolaires qu’ils ont l’habitude d’offrir à ces enfants à la veille de chaque rentrée scolaire depuis 4 ans, un important kit de lutte fait également partie de la liste des dons pour lutter efficacement contre cet ennemi invisible. Ainsi, plus 450 masques de protection ont déjà été confectionnés. Cette 5ème édition qui aura lieu ce mois de septembre, connaitra davantage le soutien des camarades venant d’autres circonscriptions politiques. Ils sont nombreux qui ont pris l’engagement d’être encore aux côté de la famille Rdpc de Grigny pour un succès sans faille de cet événement. Que ce soit le président de la sous-section Rdpc Seine et Marne, Honoré Bitnkeu, Emmanuel Antoine Ibot Ibot, président de la cellule Rdpc de Tournan-en-Brie, ou Gervais Gouet II, président de la cellule Rdpc d’Athis Mons, tous ont rassuré leur soutien à cet événement qui concourt au bien des enfants du Mfoundi V en particulier et du Cameroun en général. Pour sa part, Evariste Tchikaya Lengué s’est dit heureux de ces engagements. « Chaque édition est particulière et unique. Et nous devons toujours aller au-delà des objectifs de départ. C’est aussi pourquoi, il faut élargir le concept afin que plus d’enfants bénéficient de cette offre. Car, ces enfants sont l’avenir du Cameroun » a-t-il souligné. Dans la même lancée, Honorine Ngounou et Narcisse Oum respectivement trésorière et secrétaire à la cellule RDPC Grigny ont interpellé la sous-section Seine et Marne a fait remonter le compte rendu au niveau de la hiérarchie. Car soulignent-ils, « les actions menées par la cellule de Grigny sont une affaire du RDPC. Ce qui rehausse l’image de la section France Nord représentée par la cellule ».

En attendant le jour-j, les militants continuent la sensibilisation afin que cette nouvelle édition soit un succès total.

MARTHE MAKOUKAM