Développement de Yaoundé : De grands chantiers annoncés

Le maire de la ville, Luc Messi Atangana en a fait l’annonce au cours de la session ordinaire du conseil de communauté, consacrée à l’examen et à l’adoption du projet du budget de l’exercice 2021.

Plus de 32 milliards de Fcfa, c’est le montant dévoilé récemment par le maire, pour financer les activités de la ville de Yaoundé pour l’année 2021. En hausse de 660 millions de francs, ledit budget est équilibré en recettes et en dépenses.

Dès sa prise de parole, Luc Messi Atangana, a souligné que plusieurs chantiers de l’année précédente n’ont pas été exécutés. « L’exécution du plan de campagne de l’exercice 2020 n’a pas été aisée. En effet, certaines actions sont restées non exécutées en raison du contexte économique et social, marqué par les effets de la pandémie à covid-19. Du fait de cette situation sanitaire préoccupante, la mairie de la ville de Yaoundé n’a pu exécuter que des opérations que ce contexte a permis de conduire », a-t-il indiqué. La vision de l’édile de Yaoundé est de moderniser la ville. Raison pour laquelle l’enveloppe budgétaire de l’exercice de cette année donne à voir un plan de campagne dense. Ainsi, plusieurs défis sont à relever.

En ligne de mire en 2021, en plus du programme d’entretien des voiries faisant l’objet d’un budget annexe, une grande partie consistera en des opérations exécutées en régie. Pour le patron de la mairie de la ville de Yaoundé, le plan de campagne a induit la nécessité d’acquérir sous fonds propres des engins et des matériels dédiés à ces travaux. Il ajoute que d’autres tâches d’intérêt communautaire inscrits au plan de campagne 2021 concernent entre autres, des acquisitions foncières et les indemnisations ; la construction d’immeubles communaux abritant des services à l’instar de la première phase de construction du bâtiment annexe n°2 de l’hôtel de ville de Yaoundé, d’un bâtiment de la voirie municipale, des boutiques, toilettes publiques et hangars dans les marchés. Une étude de construction d’une piscine olympique à Efoulan dans l’arrondissement de Yaoundé 3 et de ses structures est menée. Les experts ont saisi l’occasion de la tenue de ce conseil pour expliquer et présenter la maquette à l’assistance. Il entend construire également des aires de jeu et de détente, puis aménager l’entrée de la ville par Messamendongo. Il sera aussi question de construire les tronçons de certaines routes dans certains quartiers de la ville et, sans oublier des aménagements paysagers.

Luc Messi Atangana souligne enfin que, le plan de campagne 2021 est en excès par rapport au présent budget. Outre ses ressources propres, la mairie de la ville reçoit d’importants financements nationaux (Feicom) et internationaux (Banque mondiale, Agence française de développement…) pour l’épanouissement des populations.

