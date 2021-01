Libéralisme économique : NKah Holdings salue la vision du Chef de l’État

Cette entreprise camerounaise qui frôle déjà les cimes de la performance managériale, magnifie les initiatives présidentielles en faveur du secteur privé. Philippe GANFEH

En ce début d’année 2021, le Dr Godlove Nkah, Président Directeur Général (Pdg) du groupe Nkah Holding engineering Company, a profité de la saison des vœux, pour rendre hommage au président de la République. « Bonne et heureuse année monsieur le Président. Sous votre leadership éclairé, nous avons crevé le plafond de l’innovation et du leadership africain. Cette performance nous a valu toute la reconnaissance nationale et internationale », a-t-il indiqué dans une correspondance adressée au chef de l’État. Les prouesses de cette Entreprise qui opère dans les domaines de l’énergie solaire, de l’hydraulique, du transport, des équipements médicaux, de l’immobilier et des Btp, s’affirment et se confirment, du fait d’une structure d’opportunité propice aux affaires, savamment mis en place par le président de la République, et adossée sur le socle doctrinal de sa pensée politique, contenue dans l’ouvrage « Pour le libéralisme communautaire ». Et au regard de l’embellie que l’on observe dans la structuration du secteur privé de notre pays, le Pdg du groupe Nkah Holding engineering Company entend tout mettre en œuvre, pour l’épanouissement des camerounais. « Grace à votre vision inspirante, le Groupe Nkah Holdings pilote aujourd’hui de nombreux projet au Cameroun, pour le bien-être et l’épanouissement des populations. Il s’agit notamment du projet de construction et de réhabilitation des systèmes d’eau potable dans 20 villes du pays, et celui relatif à l’acquisition de 500 bus pour le transport de masse lors de la Can 2022. À cela s’ajoute, le projet d’amélioration du réseau de transport urbain, dans les 10 régions du Cameroun ».

Créé en 2009, le Groupe Nkah Holding engineering Company a déjà reçu plusieurs Awards. Son Pdg le Dr Godlove Nkah, a été sacré meilleur entrepreneur de l’Afrique Centrale de l’année 2020, à Ndjamena au Tchad, entre autres. Il possède de nombreux partenaires à travers le monde, à l’instar de Exim Bank of India.