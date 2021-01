Paul Biya : Un parcours exceptionnel

Le film documentaire qui retrace la vie politique du chef de l’Etat camerounais est en fin de tournage. Un devoir de mémoire agrémenté de témoignages émouvants de la classe politique et de ses autres compatriotes sur le parcours du Président. Claude MPOGUE.

Militante de base, réalisatrice et fervente supportrice de Paul Biya, Jackie Solange Edimo (Jes), a décidé de rendre à sa manière, un vibrant hommage à celui qu’elle qualifie de plus grand Homme politique du siècle. Même si elle sait qu’il serait fastidieux de résumer en 52 mn, la vie et le parcours du chef de l’Etat, elle s’est engagée à relever le challenge, en dépit des difficultés logistiques et de recherche documentaire, dans un environnement où tout ce qui touche au président de la République suscite généralement de l’extrême prudence et même de la peur.

Mais redoutée bagarreuse et même entêtée de nature, Jes a décidé d’aller jusqu’au bout. Commencé timidement, le tournage de ce documentaire retraçant les temps forts de la vie de Paul Biya qui a reçu l’onction du Comité central du Rdpc, touche à sa fin depuis qu’elle a reçu le soutien de quelques personnalités de la République qui, comme elle, magnifient l’œuvre gigantesque de Paul Biya dans l’histoire contemporaine du Cameroun. Divisé en plusieurs parties, le documentaire mettra dans un premier temps, un zoom sur l’enfance et les premiers pas de celui qui deviendra chef de l’Etat. De son village natal à Mvomeka’a, à l’école catholique de Nden, puis au séminaire d’Akono, au lycée Leclerc de Yaoundé, avant d’aller boucler par de brillantes études en sciences politiques en France.

Son parcours exemplaire et exceptionnel dans la haute administration où il a gravi tous les échelons avant de devenir par la force du travail, Premier ministre en 1975, sera également mis en exergue. Une véritable leçon de sens du devoir et des responsabilités, de patriotisme et du travail bien fait qui devrait constituer un modèle pour les générations actuelles et futures.

Le plat de résistance de ce documentaire sera la partie qui va de son accession pacifique à la magistrature suprême le 6 novembre 1982 à ce jour. Un parcours jalonné de succès et de plusieurs écueils qui n’ont aucunement altéré l’engagement du Président pour la Paix, l’Unité du pays, la Cohésion sociale, qui ont de tout temps guidé son action à la tête de l’Etat. Les nombreuses tentatives de déstabilisation, l’incursion des terroristes de Boko Haram à l’Extrême nord, les séparatistes du Nord-ouest et du Sud-ouest et les campagnes régulières de désinformation n’ont eu aucun effet sur la détermination l’homme politique qui a consacré toute sa vie au Cameroun.

Un parcours qui force l’admiration de ses compatriotes et du monde entier, qui reconnaissent à l’unisson, les qualités d’homme d’Etat exceptionnel. D’où ces nombreux témoignages rendus par les femmes et hommes politiques, les opérateurs économiques, les artistes, les ministres du culte et la société civile. Grégoire Owona, Elvis Ngolle Ngolle, Joseph Owona, Jean-Jacques Ekindi, Joseph Antoine Bell, Anicet Ekane, El Hadj Abbo, Françoise Puene, François Nkotti, Yannick Martial Ayissi, Messanga Nyamding, Eko Roosevelt, Jean-Paul Akono, Prophète Ferdinand Ekane, Moussa Oumarou, le coordonnateur général des imams du Cameroun, Koupitt Adamou, Luc Messi Atangana, ont déjà répondu présent et les autres ne vont pas tarder de le faire également. Avant le montage définitif de cette œuvre de mémoire sur un Homme politique exceptionnel.

Titre : « Film documentaire sur la vie politique de S.E.M. Paul BIYA »

Durée : 52 mn

Réalisatrice : Jackie Solange Edimo (Tel : 658 20 12 13)