CONSEILS REGIONAUX : Emmanuel Mve Elemva s’engage

Le tout premier président du conseil régional a prêté serment, au cours d’une audience solennelle spéciale de la Cour d’appel à Ebolowa.

La grande salle d’audience de la Cour d’appel de la région du Sud à Ebolowa s’est avérée trop étroite, pour contenir la foule d’invités et de curieux qui ont voulu vivre la toute première prestation de serment d’un président de conseil régional. C’était au cours d’une audience spéciale, qui avait pour seule affaire inscrite au rôle : la prestation de serment du président du Conseil régional, élu le 22 décembre 2020, lors de la session de plein droit de cette instance en gestation. Il s’agit d’une des structures importantes de suivi du développement local, appelée à jouer un rôle concret et décisif dans le processus de mise en œuvre de la politique de décentralisation voulue par le président de la République. Le rituel de prestation de serment s’est déroulé en présence de Félix Nguélé Nguélé, gouverneur de la région du Sud. Emmanuel Mve Elemva s’engageait ainsi devant Dieu et les hommes de servir la région, sans exclusive aucune, pour le développement intégral du Sud.

Les réquisitoires de Marc Atangana, procureur général de la Cour d’appel vont ouvrir le cérémonial. Il va planter le décor juridique de l’audience et dresser en même temps, le portrait d’Emmanuel Mve Elemva qui, de par son parcours académique, professionnel, sportif et politique, a été présenté par l’orateur comme « l’homme qu’il faut » à cette place où il s’engage. Le procureur général va par la suite souligner la pertinence même du serment. Pour lui, ce n’est pas un simple mot, mais un acte grave, un engagement solennel, avec dieu et les hommes comme témoins, pour assumer une charge sociale éminemment importante, va-t-il relever. Il a demandé au président du Conseil régional d’être le capitaine qu’il a toujours su être, au sein des Lions Indomptables. Le président de la Cour d’appel du sud, Arouna Mougnoutou, a été invité à la suite à recevoir les serments du tout premier président du conseil régional du sud, avant de clôturer l’audience.