Section Rdpc Bénoué centre 2 : Le président s’est éteint

Décès survenu ce dimanche 17 janvier 2021 à 4h du matin, dans une clinique privée de la place des suites de maladie. Pierre ABDOU

«Une perte énorme dans les rangs du Rdpc, un grand du Rdpc de la Bénoué s’en est allé » déplore le camarade Oumarou Déwa, vice-président de la section Rdpc de Bénoué Centre I. Pour Abdourazack de Mayo Louti, « Un baobab est tombé ». La mort n’est pas un châtiment La dernière prière mortuaire a été dite ce dimanche 17 janvier à 14h à la grande mosquée de Poumpoumré, suivie de l’inhumation. Du haut de ses 69 ans, c’est lui qui dans les années 1994 avait réussi à créer 23 sous sections alors que Garoua n’en comptait que 10 à l’époque. Il a toujours été le chantre des valeurs de sincérité, de patience et du franc-parler. Né le 19 juillet 1951 à Garoua, Saliou Müller François a fait ses études primaires à l’école principale de Guider et le secondaire au CEG de Kaélé. C’est en 1973 qu’il entre dans la carrière administrative au ministère du plan et de l’aménagement du territoire comme adjoint administratif, puis chef de bureau des études et des programmes et chef de bureau du contrôle d’exécution et du plan.

En 1976, il est nommé chef de bureau du commerce intérieur au ministère du développement industriel et commercial. Après quatre ans dans ce ministère, il change de cap cette et va fois au ministère de l’Economie et du Plan en 1980. Cinq ans plus tard, il est au ministère de l’Agriculture. En 1990, il migre vers le ministère de l’Administration territoriale comme chef de service provincial des communes de l’Extrême-nord. Puis au ministère des Transports, aux Finances et ensuite il dépose sa valise au ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation. Il a fait tous les parcours pour jouir d’une bonne expérience en décrochant les médailles de chevalier de l’ordre de Mérite Camerounais et officier de l’ordre de mérite camerounais.

En politique, l’homme était très écouté. Mûller, très connu sous ce nom, est président de la section Rdpc de Bénoué centre II de 2002 jusqu’en 2013. Conseiller municipal en 2013 à la commune d’arrondissement de Garoua 2. En 2015, il est encore président de la section Rdpc de Bénoué centre II. Il laisse derrière lui un Rdpc qui brille de mille feux à la section de Bénoué centre II, après avoir positionné de bonnes personnes aux élections municipales de février 2020. Elections qui ont conduit le Rdpc à une éclatante victoire sur l’Undp qui se croyait en terrain conquis, après deux mandats à la tête de la mairie. L’homme a fait son temps et a écrit une belle page de l’histoire de la politique à Garoua et dans le Nord.