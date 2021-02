Forces de défense et de sécurité : Républicaines et soucieuses des droits de l’homme

Quatre militaires et quatre policiers sont actuellement en détention pour avoir torturé un homme soupçonné d’être un terroriste. En attendant les résultats de l’enquête judiciaire ouverte à ce sujet.

Dans un communiqué rendu public le 15 février 2021, le capitaine de vaisseau Cyrille Serge Atonfack Guemo, chef de division de la communication du ministère de la Défense, indiquait que « deux gendarmes, deux soldats et quatre policiers », avaient récemment été mis aux arrêts pour avoir torturé un homme soupçonné d’être un terroriste » dans la région du Nord-ouest. Suite à cet acte qualifié d’inacceptable, une enquête judiciaire a immédiatement été ouverte par les autorités pour faire toute la lumière sur ce qu’il s’est réellement passé.

Au sein de l’opinion publique, ce communiqué a surpris plus d’un. Notamment ceux qui pensaient que les forces de défense et de sécurité ont toujours quelque chose à cacher au sujet de ce que ces derniers ont l’habitude de qualifier d’exactions ou de bavures. A travers ce communiqué, les forces de défense et de sécurité donnent la preuve qu’il n’en est rien, qu’elles sont soucieuses du respect des droits de l’homme ou qu’elles n’ont jamais badiné avec ceux-ci. Ceux des éléments qui ne suivent pas la cadence ou ne suivront pas, qui ne l’intègrent ou ne l’intègreront pas subiront les foudres du haut commandement. Les quatre militaires et les quatre policiers actuellement en détention sont en train de l’apprendre à leurs dépens. Pour n’avoir voulu faire qu’à leur tête, pour s’être écartés du Règlement de discipline générale – code de discipline dans l’armée -, pour avoir donné de violentes gifles et asséné des coups de pied à un homme soupçonné d’être un relais criminel et terroriste local, ils sont privés de liberté.

La détention de ces huit éléments de nos forces de défense et de sécurité et l’ouverture d’une enquête judiciaire démontrent aux yeux de tous que nos forces armées sont républicaines et attachent du prix au respect des droits de l’homme. Elles donnent la preuve que les éléments qui la composent ne sont nullement au-dessus des lois de la République. Ceux qui se rendent coupables d’exactions, de bavures et des abus envers les populations ne sont pas protégés dans la mesure où ils ternissent l’image des forces de défense et de sécurité qui n’ont jamais failli à leurs missions, aussi bien sur le plan national qu’international. Les brebis galeuses, les indisciplinés doivent, plus que par le passé, savoir qu’ils n’ont rien à faire au sein de l’armée et de la police qui ont pour maître mot : la discipline.

On peut donc tirer un coup de chapeau aux forces de défense et de sécurité qui, par la procédure engagée, sont en train de confondre tous ceux qui, ici ou ailleurs, n’hésitent jamais à jeter l’anathème sur elles à la moindre occasion.

Joseph MENYENE