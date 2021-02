Promotion du made in Cameroon : Madika Shops s’ouvre à Yaoundé

Cette boutique dédiée à la commercialisation et à la valorisation des produits locaux a été inaugurée le mardi 23 février 2021 par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana.

Cette cérémonie qui s’est déroulée en présence des ministres de l’Agriculture et du développement rural, celui de l’Industrie, et celle de la Promotion de la Femme et de la Famille, de nombreux membres du corps diplomatique, du directeur général de l’Oapi, des parlementaires et du préfet du Mfoundi, a été très courue. De nombreuses personnalités tenant en effet à venir voir leur rêve d’avoir un espace commercial permanent pour leurs produits, devenir réalité. Sans oublier les dynamiques membres des 250 entreprises-membres spécialisées dans la valorisation et la transformation des produits Made in Cameroon.

Initiative du Groupement d’intérêt économique du secteur agro-sylvopastorale et halieutique (Gie Madika), cet espace commercial situé au quartier Tsinga à Yaoundé, ambitionne de mieux faire connaitre le savoir-faire camerounais aux consommateurs, à travers des produits répondant aux normes internationales. En réponse aux souhaits de bienvenue du 2ème adjoint au maire de la ville de Yaoundé, Mme Elissar Mbang Ekoutou, la présidente du Gie Madika, par ailleurs vice-présidente de la Chambre d’Agriculture, des Pêches et de l’Elevage et des Forêts, n’a pas caché sa joie de bénéficier ainsi de la sollicitude du gouvernement, dans un secteur fortement concurrentiel.

Selon sa présidente, le Gie Madika qui regroupe les entreprises qui utilisent au moins 70% de matières premières camerounaises dans la production de leurs produits manufacturés locaux artisanaux et agro-industriels, envisage d’implanter des boutiques dans toutes les grandes villes du pays, après la première du genre ouverte le 1er février 2019 à Bonanjo à Douala. Celle d’Odza sera bientôt inaugurée, de même que les boutiques de Kousseri, après celles de Sangmelima, Ambam et Ebolowa. L’objectif à terme étant d’ouvrir en moyenne 10 boutiques par an dans le pays, dans les aéroports et dans les ambassades du Cameroun à l’étranger, si possible. Sans oublier ce centre commercial de 1200 m2 qui sera ouvert à Nkongoa, près de Mfou.

Dans son discours d’inauguration, le ministre Mbarga Atangana, tout en félicitant le dynamisme et l’ingéniosité des membres du Gie Madika, a demandé aux autres organisations de l’agro-industrie du Cameroun d’unir leurs forces pour répondre à l’appel du chef de l’Etat, Paul Biya, qui demande aux Camerounais de consommer ce qu’ils produisent. Cette option de l’import-substitution qui consiste à réduire les importations par des produits locaux, présente d’énormes avantages pour les consommateurs, les producteurs et les pouvoirs publics. Avant de lancer un vibrant appel : « je voudrais inviter les consommateurs à investir massivement les espaces d’exaltation du savoir-faire national, pour y consommer, sans modération, les produits du terroir, au nom de l’impératif du patriotisme économique, mais aussi de la santé publique et individuelle ». Avant d’annoncer sous des applaudissements nourris, la mise à la disposition des opérateurs économiques du secteur avant la fin de l’année en cours, d’un immeuble aménagé sur 300 m2 à Yaoundé, au quartier Mvog-Betsi. Une vitrine permanente d’exposition-vente des produits « Made in Cameroon ». La visite de la boutique très achalandée a permis de découvrir des produits allant du chocolat aux tisanes en passant par des huiles, des jus, des sucres locaux, du poivre, des friandises, des épices, des farines issus de plusieurs spéculations…Plus de 1000 produits référencés.

Claude MPOGUE