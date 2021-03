Nyété : La révolution agricole du président Paul Biya en marche

Une pépinière de 120 hectares y a été créée pour les femmes et la jeunesse du Rdpc.

C’est une phase incomparable, une initiative inédite dans l’histoire de la vie politique au Cameroun que le préfet de l’Océan, Nouhou Bello a découvert à Nko’olong par Ntété : Une pépinière du Rdpc pour 120 hectares de verger cacao. La Grande Réalisation est du professeur Robert Kpwang. Ce militant de base du Rdpc, promoteur des journées économiques et sociales de Nyété, qui anime depuis 7 ans le concept “un jeune, une femme, une plantation”, en sponsorisant les plants et semences de haute qualité aux jeunes. Niété grâce au Rdpc, rentre de plain pied dans le programme de “Révolution Agricole” du président Paul Biya. Une démonstration de développement durable dans cette zone agro industrielle qui présente l’implantation des grands projets structurants. Hevecam, l’un des poids lourds de l’économie camerounaise, avec ses plantations de 19089 ha, avec 5553 employés soit 1436 femmes, plus de 30000 personnes, cette forte mobilisation démographique nécessaire à la parfaite alimentation. Les grandes opportunités du Renouveau dont la route Ebolowa-Akom 2 – Kribi, les populations devraient en bénéficier.

Le Rassemblement démocratique du Peuple Camerounais (Rdpc) a retenu ce projet qui aboutira à terme selon Robert Kpwang à la construction d’une ceinture agricole autour de la ville industrialo portuaire de Kribi. Pour les collectivités territoriales décentralisées, il s’agit d’un soutien catalyseur de développement durable, il sera question de faire de la ville de Nyeté, une ville rayonnante et durable, grâce à ses potentialités économiques, sa position géographique, nous confie Pr. Marthe Abolo Edandé, maire de la commune de Nyéte. Le parti du flambeau ardent veut ainsi maintenir la position du Cameroun, comme le grenier agricole de la sous-région.