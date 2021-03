Rdpc : Le leadership de la prospérité

Parti politique majoritaire au parlement, dans les conseils régionaux, municipaux et dans les assemblées régionales, le Rdpc soutient l’action gouvernementale, dont l’objectif est d’améliorer les conditions de vie des populations.

Au-delà du nombre impressionnant de ses militants, le parti du Président Paul Biya possède aussi une ressource humaine de qualité. Car en effet, ces centaines de milliers de militants, qui animent les différentes unités politiques, sont des experts dans divers domaines. Lors des réunions statutaires du Parti, ils ne manquent pas de faire valoir leurs expériences. Et les résolutions de ces assises, qui sont parfois formulées en termes de besoins, sont très souvent inscrits à l’ordre du jour des débats, dans les conseils municipaux, le seront dans les conseils régionaux et le sont également au Parlement, dans le cadre des propositions de lois. Que ce soit à l’Assemblée nationale ou au Sénat, parce qu’ils sont intellectuellement bien outillés, les élus Rdpc soutiennent toujours le programme d’action économique et social du gouvernement. Dans la même veine, ils s’assurent que les projets de lois sont de bonne qualité et se rassurent de leur implémentation à travers des questions orales et écrites dans le cadre du contrôle de l’action gouvernementale.

Parti de progrès, le Rdpc à travers ses élus, joue et jouer davantage un rôle clé dans le processus de décentralisation en pleine accélération. De par leurs profils divers, les militants prendront désormais activement part dans la confection des plans communaux et régionaux de développement. Ceci, en se rassurant de la réalisation des projets de développement dans les localités respectives, au grand bonheur des populations. Ainsi, dans sa volonté de se maintenir au pouvoir dans le strict respect de la tradition démocratique, le Rdpc se doit de travailler dans l’optique de construire un Cameroun uni, paisible et prospère. Car en effet, le leadership du Rdpc n’est pas un slogan creux.

P.G.