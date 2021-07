Cameroon olympic team : L’espoir de médailles est permis

Les jeux olympiques Tokyo 2020, débutent dans deux jours. Au moins trois de nos athlètes peuvent porter très haut les couleurs nationales.

La ville de Tokyo vibrera à partir de ce vendredi, 23 juillet 2021 au rythme de la 32ème édition des Jeux olympiques. Jusqu’au 8 août prochain, les quelques 11.091 meilleurs athlètes du monde iront à la conquête des 5000 médailles mises en jeu par le Comité international olympique. Parmi eux, douze du Cameroun qui compétiront dans sept disciplines, à savoir : l’athlétisme, la boxe, le judo, l’haltérophilie, la lutte, la natation et le tennis de table. Des sept disciplines, la boxe se taille la part du lion avec trois pugilistes, l’haltérophilie, le judo et la natation suivent avec deux athlètes. La lutte, l’athlétisme et le tennis de table sont présents avec un seul compétiteur.

A quelques heures de l’ouverture de ces jeux qui vont se dérouler dans un contexte sanitaire particulier dû à la pandémie du Covid-19, une question taraude l’esprit de nombreux camerounais, à savoir si leur pays peut espérer glaner une médaille dans la capitale japonaise. Certains encadreurs des athlètes répondent par l’affirmative. Pour ce faire, ils s’appuient sur le palmarès de quelques-uns d’entre eux. Celui par exemple de la lutteuse Joseph Émilienne Essombe Tiako, porte-étendard de la Cameroon olympic team qui est porteur de nombreux espoirs. De 2019 jusqu’à ce jour, elle fait partie des meilleures de sa discipline dans sa catégorie au niveau continental. Lors des championnats d’Afrique de lutte à Hammamet en Tunisie en 2019, elle a remporté la médaille d’argent dans la catégorie des moins de 57kg. La même année aux Jeux africains de Rabat, Joseph Émilienne Essombe Tiako a décroché la médaille d’or dans la catégorie des moins de 53 kg. Elle a récidivé l’année dernière à Alger lors des championnats d’Afrique de lutte. La porte-étendard de la délégation camerounaise espère faire mieux que lors de sa première participation aux JO en 2016 à Rio de Janeiro.

La judoka Hortense Vanessa Mballa Atangana (catégorie + 78 kg) peut également porter haut les couleurs du Cameroun à Tokyo. Son palmarès affiche quatre titres de championne d’Afrique. Elle s’est adjugée le dernier en battant Sonia Asielah, porte-drapeau de l’Algérie aux JO de 2016. Au mois de janvier dernier, la Camerounaise, qui sera également à ses deuxièmes Jeux olympiques, a fait forte impression lors des Masters de Doha qui rassemblent les 36 meilleurs judokas du monde dans chaque catégorie. Hortense Vanessa Mballa Atangana a terminé 5ème de sa catégorie.

Moins en vue sur le plan international, les autres ne se contenteront pas uniquement de participer. C’est le cas des trois boxeurs qui sont déterminés à marcher sur les traces de Joseph Bessala ou de Martin Ndongo Ebanga, médaillés olympiques en 1968 et en 1984.

Joseph MENYENE