Sanctions disciplinaires : Les membres des commissions ne seront plus épargnés

Le secrétaire général du Comité central du Rdpc les a mis en garde lors de la réunion de lancement des opérations de renouvellement des bureaux des organes de base du parti, le 4 août 2021.

Jusqu’à présent, seuls les militants candidats ont été sanctionnés par le conseil de discipline ad hoc du Comité central du Rdpc. Ils l’ont été pour refus de se conformer aux directives de la hiérarchie du parti encadrant les échéances électorales nationales, notamment les élections législatives et municipales de 1993 et de 2020.

La donne pourrait changer à la faveur du renouvellement des bureaux des organes de base dont le processus a officiellement été lancé sur l’ensemble du territoire national le samedi 7 août 2021. Les membres des commissions régionales, départementales, voire locales d’encadrement des opérations de renouvellement pourraient désormais passer à la trappe. Le secrétaire général du Comité central du Rdpc, Jean Nkueté, par ailleurs président de la commission centrale de supervision des opérations de renouvellement, l’a annoncé lors de la réunion de lancement desdites opérations, le 4 août 2021.

Évoquant le volet disciplinaire, le secrétaire général du Comité central du Rdpc a déclaré : « de même, si les candidats courent le risque de sanctions disciplinaires pour entorse aux textes et directives du parti, les membres des commissions chargés de conduire le processus sur le terrain s’exposent aux mêmes sanctions. A partir de cette échéance, en effet, le conseil de discipline ad hoc du Comité central se penchera également sur le comportement litigieux et la conduite reprochable des responsables mandatés sur le terrain ».

C’est donc dire que rien ne sera plus comme avant. Les membres des commissions seront passibles de sanctions tout comme les militants candidats. Concernant les membres des commissions déployés sur le terrain, ils devront uniquement s’appuyer sur la circulaire du Président national du parti et sur la note d’application du secrétaire général du Comité central du Rdpc. « Votre sens de la discipline et du respect des directives sera votre principal atout pour la réussite des opérations à venir. A ce sujet, qu’il soit bien clair que là où le processus sera entaché d’irrégularités avérées, en opposition avec l’esprit et la lettre des textes d’encadrement, nous n’aurons pas d’autre choix que d’annuler l’élection », leur a-t-il recommandé. Et d’ajouter : « nous en appelons à votre sens de responsabilité pour éviter de créer des dispositions nouvelles ou de donner des interprétations subjectives et erronées à la circulaire du Président national ».

Et pour cause, le faire pourrait être à l’origine des tensions, pourrait révolter les militants et donner lieu à des situations incontrôlables. Prendre des libertés avec les directives de la hiérarchie du parti équivaut à un acte d’indiscipline et mérite d’être lourdement sanctionné, surtout venant des membres des commissions régionales, départementales ou locales. A bon entendeur…

St Joseph MENYENE