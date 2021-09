Communauté urbaine d’Ebolowa : Les comptes examinés et adoptés

Les documents soumis aux grands conseillers au cours d’une session du Conseil de Communauté attestent de la bonne tenue de ceux-ci.

L’information a été rendu publique le 2 septembre, par le maire de la ville. C’était au cours de la session ordinaire du conseil de communauté, consacré à l’examen et à l’adoption des comptes administratifs et de gestion de l’exercice 2020, ainsi qu’à l’examen et le vote de certaines délibérations.

En raison du budget initial de l’exercice 2020 arrêté à la somme de 3.347.000.000FCfa, équilibré en recettes et en dépenses et des autorisations spéciales de l’ordre de 624.051.536, ce compte administratif se chiffre en recette et en dépenses.

Le total cumulé des recettes budgétaires pour l’exercice 2020 était donc arrêté à la somme de 1.415.122.454 FCfa, soit un taux d’exécution en valeur relative de 35,63%.

Le total cumulé des dépenses annuelles de l’exercice 2020 se chiffre à 1.396.552.020 FCfa, soit un taux d’exécution en valeur relative de 35,16%. Il ressort de tous ces chiffres, un excédent des recettes sur les dépenses de l’ordre de 18.570.434 Fcfa, qui a été affecté au budget de l’exercice 2021, au titre des réserves affectées aux investissements. De l’avis du conseil de communauté l’on peut constater une nette amélioration du taux d’exécution du budget de l’exercice 2020, par rapport au compte administratif 2019, dont le taux d’exécution global atteignait à peine les 07%. Cela peut s’expliquer, pour le maire de la ville, par l’ensemble des mesures prises, dans le sens de la redynamisation des différents services de la Communauté urbaine d’Ebolowa et pour garantir une meilleure lisibilité dans le recouvrement des recettes pour en renforcer le volume.

Toutefois, il reste que le taux d’exécution ci-dessus présenté reste assez largement en dessous de la moyenne, tel que l’a regretté Daniel Edjo’o. D’où l’interpellation de Marie Syliac Mvogo, préfet du département de la Mvila qui a assisté aux travaux, à l’endroit de tous les conseillers, à ne pas dormir sur leurs lauriers et à redoubler d’efforts pour garantir une exécution optimale du Budget. A toutes les entraves qui ont tiré le taux d’exécution du budget vers le bas, s’ajoute le contexte sanitaire mondial dû au Covid-19 et, son impact socioéconomique sur l’Etat et les collectivités territoriales décentralisées. S’agissant des onze délibérations qui ont été soumises, il s’agit davantage de redynamiser, de renforcer l’efficacité des services de la Communauté, pour garantir de meilleurs résultats et afficher une bien meilleure allure à la ville.

OBENG dechaux