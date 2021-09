Éliminatoires C M Qatar 2022 : Quatre finales en perspective pour le Cameroun

Défaits lundi dernier à Abidjan, les Lions indomptables sont condamnés à gagner leurs quatre prochains matches dans cette phase pour prétendre se qualifier pour le mondial qatari.

Une victoire et une défaite. C’est le bilan du Cameroun au terme de la deuxième journée éliminatoire, zone Afrique, de la Coupe du Monde Qatar 2022. Lors de leur première sortie dans cette phase éliminatoire, les Lions indomptables ont disposé des Flames du Malawi 2-0 au complexe sportif d’Olembé, qui accueillait pour la première fois de son histoire un match de football.

Après cette victoire amplement méritée, le Cameroun affichait ses ambitions de jouer les premiers rôles dans le groupe D. Surtout qu’au même moment le Mozambique et la Côte d’Ivoire, les deux autres équipes du groupe, se neutralisaient à Maputo (0-0). Lundi dernier à Abidjan, les poulains du coach Antonio Conceiçao n’ont pas confirmé le probant succès remporté face aux Flames du Malawi trois jours plus tôt. Sur la pelouse exécrable du stade olympique d’Abidjan, ils ont été domptés par les Éléphants de la Côte d’Ivoire, qui ont profité de l’apathie des Camerounais, surtout en première mi-temps. En s’imposant (2-1), les Ivoiriens ont délogé les Lions indomptables de la tête du groupe D. En attendant le résultat de la rencontre entre le Malawi et le Mozambique, qui se jouait au moment où nous mettions sous presse, la Côte d’Ivoire totalise 4 points contre 3 pour le Cameroun.

Lundi dernier à Abidjan, le public sportif camerounais n’a pas reconnu son équipe nationale qui jouait sans âme, sans fond de jeu, notamment lors de la première période. Elle a donné l’impression de jouer un match amical, une rencontre sans enjeu, alors qu’il s’agissait d’un match très important, un match qui pourra péser très lourd lors du décompte final.

Selon quelques observateurs du football camerounais, Antonio Conceiçao porte l’entière responsabilité de cette défaite. Et pour cause, il n’a pas compris qu’on ne change pas une équipe qui gagne. Comme à son habitude, il a poursuivi avec le “turn over”. Pourtant deux ans après son arrivée au Cameroun, le coach national devrait déjà disposer d’une équipe-type capable de faire rêver les Camerounais, surtout lors des duels comme celui d’avant-hier. Ces observateurs avertis soutiennent que les Lions indomptables ont manqué une occasion idoine de prendre le large dans le groupe D.

Résultat, les quintuples champions d’Afrique n’ont plus droit à l’erreur. Ils ont intérêt à remporter leurs quatre prochains matches de cette phase éliminatoire, s’ils veulent accéder au troisième et dernier tour éliminatoire. Impossible n’est pas camerounais mais ça s’annonce très dur.

St joseph MENYENE