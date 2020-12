COMMUNE DE DOUALA II: La propreté magnifiée

La 10ème édition du quartier le plus propre de Douala s’est déroulée le 22 Décembre 2020 au cercle municipal de New-Bell.

La tradition se perpétue et la sensibilisation monte d’un cran. Cette fois, 29 quartiers sur les 33 que compte l’arrondissement de Douala 2ème et 10 associations des jeunes ont magnifié les vertus de la propreté et du bienêtre le 22 Décembre dernier au splendide cercle municipal de New-Bell. Les raisons d’un tel engouement coulent de source. Pour la dixième année consécutive, le maire de Douala II, Denise Fampou n’a pas lésiné sur les moyens pour organiser cette cérémonie de « propreté award » dans sa circonscription, malgré la morosité des affaires provoquée par les méfaits de la pandémie du coronavirus. Les bénéficiaires, composés d’hommes et de femmes engagés pour le rayonnement de leur espace de vie, sont venus des 29 quartiers qui se sont démarqués par leur propension à rendre leur espace de vie agréables. Pendant un an sans relâche, ces « new-Bellois » ont procédé au balayage, curage des caniveaux, désherbage des abords des drains, peinture, construction des passerelles etc. Améliorant ainsi la physionomie de leur cité, au grand bonheur de toutes les populations de Douala, au premier rang desquelles Dr Didier Bidja, souspréfet de cet arrondissement. A l’issue de ce concours fortement couru, 10 associations sont sorties du lot. Trois d’entre elles ont reçu des prix spéciaux de jeunes dynamiques les plus citoyens de New-Bell. Il s’agit notamment des jeunes dynamiques de Kassalafam avec une cagnotte de 200 000FCFA, ceux du grand canyon à hauteur de 250 000FCFA. La palme d’or de cette année est revenue à l’association « vétérans de Tractafric » qui a perçu une enveloppe de 350 000FCFA. Pour Denise Fampou, leurs efforts inlassables et soutenus consentis dans leur quartier depuis plusieurs années, ont apporté une substantielle plus-value à l’amélioration des conditions de vie des populations. En dehors de ces prix d’encouragement, toutes les associations sont rentrées avec des brouettes des paires de bottes, des parapluies, des bidons d’eau de javel, des gants etc. Aux destinataires, le maire a recommandé d’en faire bon usage. Afin que leur engagement à militer pour la salubrité s’inscrive dans la durée et ouvre de réels espoirs. Le quartier Makea a obtenu le prestigieux prix du quartier le plus propre de Douala 2ème , avec un montant de 2 500 000FCFA. Il a été talonné par le quartier Newtown aéroport 2 qui a eu 1 500 000FCFA. D’autres prix ont été remis aux chefs de blocs les plus actifs, en l’occurrence ceux de Mbam Ewondo bloc 10 et bloc 11, d’un montant de 50 000FCFA. Placées sous le patronage du Dr Didier Bidja, le sous-préfet de Douala 2ème a profité de cette occasion pour prodiguer des conseils aux populations de son unité politique. Il leur a notamment demandé de continuer sur cette lancée, pour que leur circonscription, qui remporte régulièrement de nombreux prix, caresse désormais le rêve de remporter le prix de la commune la plus propre du Cameroun lors de la journée mondiale de l’habitat le 5 octobre 2021 et qu’elle demeure un véritable pôle d’attraction pour les Camerounais.